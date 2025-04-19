Первая лига. Подолье - Кремень 1:1. Скандальные решения арбитра

В Хмельницком встречались команды из нижней части турнирной таблицы. "Подолье" после победы над "Фениксом-Мариуполем" покинуло зону прямого вылета. "Кремень" подходил к матчу в хорошем настроении, ведь подопечные Климовского в Первой лиге выиграли впервые за 12-ть туров. Между соперниками перед игрой была дистанция в три очка.

В середине первой половины встречи хозяева подтвердили свой статус фаворита противостояния. Андрей Кухарук решился на удар из-за пределов штрафной и мяч от рук голкипера залетел в ворота - 1:0. Для него это второй гол за "Подолье". Стоит отметить грубую ошибку Матуса, ведь удар не был мощным. Очень быстро Шаврин во второй раз огорчил болельщиков "Кремня", но арбитр в том эпизоде зафиксировал положение вне игры и отменил гол. У подопечных Климовского вообще ничего не получалось. На 37-й минуте грубую ошибку допустил главный арбитр. Швец выбивал мяч и попал в руку Колоскова, но арбитр этот гол засчитал - 1:1.

В начале второго тайма из выгодной позиции выше ворот пробил Савин. "Подолье" продолжало доминировать, но забить никак не могли. К сожалению, футбола после перерыва было мало, а вот борьбы хватало. Можно вспомнить момент Шаврина, но он с нескольких метров не смог акцентировано попасть по мячу. На 84-й минуте гости остались в меньшинстве. Молько помешал быстро ввести мяч в игру Савину и получил вторую желтую. Реализовать численное большинство хозяева не смогли.

Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Подолье" - "Кремень" 1:1

Голы: Кухарук (22) - Колосков (37)

Удаление: Молько (84)

"Подолье" (стартовый тур): Задерейко - Балан, Швец, Чушенко, Корешков, Кухарук, Панчишин, Савин, Гемега, Лис, Шаврин

"Кремень" (стартовый тур): Матус - Тилоха, Сидоренко, Бондарь, Боровский, Жданович, Савицкий, Молько, Ковальский, Колосков, Максименко