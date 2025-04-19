Первая лига. Буковина - Полтава 1:1. Ничья в пользу конкурентов

Интригующее противостояние ожидало болельщиков в Черновцах, где местная команда принимала "Полтаву". Очень непростое было турнирное положение у "Буковины", которая занимала последнее место. Подопечные Чурилова выходили на игру с пониманием того, что они не имеют права терять очки. "Полтава" неделю назад хоть и уступила лидеру группы, но произвела хорошее впечатление своей игрой.

Полтавчане активно играли на первых минутах, но не смогли довести свои атаки до логического завершения. Постепенно игра выровнялась. Первая акцентированная атака хозяев завершилась голом. После передачи Кожушко в угол ворот мастерски в одно касание пробил Тищенко - 1:0. Для Ивана это второй гол весной. На 22-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Буковины". Однако, реализовать одиннадцатиметровый Щербак не смог. Нападающий "Полтавы" пробил в штангу. Еще одну шикарную возможность сравнять счет упустил Марусич, который не реализовал выход один на один и пробил прямо в голкипера.

В начале второго тайма гости все же сравняли счет. Мяч после удара Галенкова и рикошета залетел в ворота - 1:1. Апеллировали хозяева о нарушении правил, но арбитр его не зафиксировал. После перерыва было много борьбы, а вот с конструктивом чувствовались проблемы. На 64-й минуте в одно касание пробивал Бойчук, но его удар парировал голкипер. Несмотря на все старания "Буковина" так и не смогла вырвать победу. Таким образом, обе команды теряют сверхважные очки.

Чемпионская группа. Третий тур

"Буковина" - "Полтава" 1:1

Голы: Тищенко (11) - Галенков (52)

Нереализованный пенальти: Щербак (23)

"Буковина" (стартовый состав): Каневцев -Солдат, Кожушко, Гончарук, Бойчук, Кольцов, Бусько, Тищенко, Прокопчук, Морговский, Глущук

"Полтава" (стартовый состав): Восконян - Бужин, Мисюра, Ходуля, Коцюмака, Плахтырь, Даниленко, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич