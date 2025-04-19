Первая лига. Эпицентр - Металлист 1925 2:1. Команду Нагорняка не остановить

Самый ожидаемый матч третьего тура чемпионской группы был сыгран в Каменце-Подольском, где "Эпицентр" принимал "Металлист 1925". Подопечные Нагорняка с солидным отрывом лидировали, а харьковчане не входили в топ-4. Учитывая амбиции гостей, для них этот матч был сверхважным. В прошлом туре "Эпицентр" в гостях победил "Полтаву“, а "Металлист 1925" - "Буковину".

С первых минут гости владели инициативой, но не удавалось довести свои атаки до логического завершения. Футболисты "Эпицентра" играли довольно осторожно, ведь понимали цену ошибки. На 22-й минуте харьковчане все же достигли своего. Гаджиев подал в штрафную на Рашицу и после его передачи переправил мяч в сетку Юрченко - 0:1. Очень уверенно в первой половине встречи комбинировали подопечные Патрика ван Леувена. На 30-й минуте гости заработали одиннадцатиметровый за фол со стороны Танчика. Тем не менее, Чурко с пенальти не смог переиграть Билыка. За расточительность подопечные Нагорняка наказали своих соперников очень быстро. Беженар прострелил, а Бендера с нескольких метров пробил мимо голкипера - 1:1. Больше голов до перерыва не было. Это был очень интересный и богатый на события первый тайм.

На 54-й минуте хозяева уже вышли вперед. Беженар пробивал из-за пределов штрафной и мяч с рикошетом от Салюка залетел в ворота - 2:1. Фортуна улыбнулась лидеру группы. По счету "Эпицентр" играл уверенно, а вот харьковчане начали немало ошибаться. Откровенно разочаровывали гости во второй половине встречи. Второй матч подряд "Металлист 1925" не уверенно играет после перерыва.

На 74-й минуте ошибкой Билыка не воспользовался Бугай, который пробил выше ворот. Существенно активизировались в конце матча гости. Однако, больше голов в этом матче не было. Очередная победа "Эпицентра", а харьковчане усложняют себе жизнь.

Чемпионская группа. Третий тур

"Эпицентр" - "Металлист 1925" 2:1

Голы: Бендера (33), Беженар (54) - Юрченко (22)

Нереализованный пенальти: Чурко (30)

"Эпицентр" (стартовый состав): Билык - Мороз, Григоращук, Климец, Танчик, Запорожец, Миронюк, Беженар, Бендера, С. Кристин, Кравчук

"Металлист 1925" (стартовый состав): Варакута - Капинус, Салюк, Имереков, Снурницын, Мафвента, Гаджиев, Чурко, Юрченко, Рашица, Мба