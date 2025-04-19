Первая лига. Нива - Феникс-Мариуполь 2:3. Команду Фещука прорвало

В четвертом туре очень непростой выезд ожидал для "Феникса-Мариуполя", ведь пришлось играть со второй командой группы. В прошлом туре подопечные Фещука разочаровали и заслуженно проиграли "Подолью". Очень большие проблемы у команды были в атаке. "Нива" даже несмотря на меньшинство смогла отыграться в Запорожье - 1:1. Подопечные Вирта в 2025 году еще не проигрывали и заслуженно занимали второе место.

Еще до перерыва команды обменялись голами. На 22-й минуте хозяева поля вышли вперед. Мяч после удара Бея попал в штангу, но первым на добивании оказался Напуда - 1:0. В конце первого тайма подопечные Фещука сравняли счет. Богданов подал со штрафного, а Петько головой пробил в дальний угол - 1:1. Это дебютный гол "Феникса-Мариуполя"! Последние минуты тайма шокировали всех болельщиков "Нивы". На 45-й минуте шикарным ударом в дальний угол попал Владислав Сидоренко - 1:2. В компенсированное время Буряк обыграл Демиденко и забил в пустые ворота - 1:3. Такого развития событий никто не ожидал.

В середине второго тайма хозяева сократили отставание в счете. Мысык прострелил, а Сидун расстрелял ворота - 2:3. Доминировали после перерыва футболисты "Нивы", но гости неплохо оборонялись. Несмотря на все старания отыграться хозяева не смогли. В итоге, дебютное поражение "Нивы" и дебютная победа "Феникса-Мариуполя".

Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Нива" - "Феникс-Мариуполь" 2:3

Голы: Напуда (22), Сидун (66) - Петько (36), Сидоренко (45), Буряк (45+2)

"Нива" (стартовый состав): Ольховой - Демиденко, Слотюк, Мудрый, Михальчук, В.Михайлив, Посевкин, Бей, Галадей, Мысык, Напуда

"Феникс-Мариуполь" (стартовый состав): Жупанский - Данилюк, Махнев, Вовкун, Червак, Мутусевич, Сидоренко, Богданов, Петько, Буряк, Непейпиев