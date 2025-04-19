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Первая лига. Минай - Виктория 0:1. Дебютная в 2025 году победа сумчан

Первая лига

Было на что посмотреть

Первая лига. Минай - Виктория 0:1. Дебютная в 2025 году победа сумчан

Фото: ФК Вікторія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Для того чтобы сохранить лидерство "Виктория" должна была впервые в 2025 году побеждать. Весной подопечные Бессмертного не впечатляют своей игрой и результатами. "Минай" начал вторую часть сезона удачно, но в прошлом туре неожиданно уступил главному аутсайдеру.

В первой половине встречи команды не радовали болельщиков рядом моментов, но в концовке тайма гости все же смогли открыть счет. Паламар прострелил, а Бойко из пределов штрафной пробил в дальний угол - 0:1. Противостояние держало в напряжении до последнего. На 88-й минуте с острого угла решился на удар Демченко, но забить ему не удалось. Всеми силами стремились сравнять счет подопечные Калиниченко и моменты у них были. Тем не менее, отыграться так и не смогли. Таким образом, первая в сезоне победа "Виктории".

Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Минай" - "Виктория" 0:1

Голы: Бойко (44)

"Минай" (стартовый состав): Росул - Дмитрук, Гаврилюк, Чуев, Захидный, Малаки, Прихна, Дорошенко, Раско, Воробчак, Гуничев

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко - Корохов, Сасовский, Новотрясов, Ульянов, Лебеденко, Бойко, Паламар, Кныш, Богунов, Ныч

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