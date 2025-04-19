"К сожалению, сейчас есть проблемы с кадровым ресурсом": тренер Металлиста – о поражении ЮКСА

Главный тренер "Металлиста" Андрей Анищенко поделился мнением по поводу матча против ЮКСА (0:2).

"Ни одна из команд не имела существенного игрового преимущества. Но в этом матче на первый план вышли стандарты. Мы дважды не доработали при защите, пропустили после подач с угловых. Вместо этого пытались настойчиво переломить ход игры. Моменты у нас были, неплохие. Если бы забили, возможно, соперник бы занервничал.

Также отразилась нехватка кадрового ресурса. Но впереди еще пять матчей в этой непростой группе. Ребята, как и мы, настроены доказать, что не случайно попали в этот этап”.