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"К сожалению, сейчас есть проблемы с кадровым ресурсом": тренер Металлиста – о поражении ЮКСА

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Уступили конкуренту

"К сожалению, сейчас есть проблемы с кадровым ресурсом": тренер Металлиста – о поражении ЮКСА

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Главный тренер "Металлиста" Андрей Анищенко поделился мнением по поводу матча против ЮКСА (0:2).

"Ни одна из команд не имела существенного игрового преимущества. Но в этом матче на первый план вышли стандарты. Мы дважды не доработали при защите, пропустили после подач с угловых. Вместо этого пытались настойчиво переломить ход игры. Моменты у нас были, неплохие. Если бы забили, возможно, соперник бы занервничал.

Также отразилась нехватка кадрового ресурса. Но впереди еще пять матчей в этой непростой группе. Ребята, как и мы, настроены доказать, что не случайно попали в этот этап”.

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"В таких матчах все решают мелочи. И на этот раз, видимо, где-то не хватило "второго дыхания".

Было несколько дебютов. К сожалению, сейчас есть проблемы с кадровым ресурсом. Но, я надеюсь, в следующей встрече игроки подтянутся из лазарета. При этом рано или поздно этот момент для любого футболиста все равно наступает – дебютировать нужно, в том числе на таком уровне. Что-то получилось неплохо, что-то чуть-чуть не так, как нам хотелось бы. Но сказать, что кто-то из этих ребят играл плохо – нельзя”, – рассказал специалист.

Харьковчане занимают седьмую строчку (26 очков).

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Андрей Анищенко Металлист (Харьков)
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Источник:
Металіст
Опубликовал: Александр Симченко
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