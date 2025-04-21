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Не стало бывшего тренера Буковины
Специалист боролся с онкологическим заболеванием
Фото: ФК Буковина
На 68-м году жизни после продолжительной болезни умер бывший главный тренер "Буковины" Николай Трубачев, сообщает официальный сайт клуба.
Согласно данным Главком, причиной смерти футбольного специалиста стала онкология.
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Николай Трубачев возглавлял черновицкую "Буковину" в первой части сезона 2009/10 и внес значительный вклад в получение командой путевки в Первую лигу.
Также Николай Иванович за свою тренерскую карьеру возглавлял харьковский "Арсенал" и клубы из Казахстана, Литвы, Латвии и Молдовы. В последнее время работал в Молдове. Похоронят Николая Трубачева в Киеве.
UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Николая Ивановича.
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