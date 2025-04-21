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Ван Леувен: Металлист 1925 должен был реализовать свои возможности в первом тайме

Первая лига

Харьковчане уступили "Эпицентру"

Ван Леувен: Металлист 1925 должен был реализовать свои возможности в первом тайме

Фото: ФК Металіст 1925

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Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал поражение от "Эпицентра" (1:2) в матче третьего тура чемпионской группы.

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"Мы должны были реализовать свои возможности в первом тайме, ведь лучше играли, чем соперник. Мы создавали острые моменты, забили хороший гол, заработали пенальти, но не реализовали. Это тот момент, который должен был продемонстрировать нашу силу, до этого эпизода нам игра удавалась, но надо забивать свое. Почти сразу "Эпицентр" сравнял счет и гнул свою линию до перерыва. У нас были шансы при ничейном счете.

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Вторую половину встречи неплохо начали, хотели забить, но получили гол в собственные ворота. Все же забили хороший гол, но арбитр в том эпизоде свистел еще до того как мяч был в сетке, для меня это очень странно, там чистый гол. Здесь вина всей команды арбитров. Это был один из ключевых моментов, мы контролировали игру и давили на соперника, мы стремились отыграться, еще больше игроков действовали впереди, но не было хорошего завершающего удара. Зрители увидели хорошую игру, в хорошем темпе, но к сожалению, мы уступили.

Наши игроки отдали все силы на поле, я им говорил, что мы должны реализовать свои возможности и потом спокойно играть, потому что мы на голову сильнее соперника, но мы этого не сделали. Хорошо работали фланги, Рашица создал много моментов, надо больше использовать его скорость, но не удалось", - сказал ван Леувен.

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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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