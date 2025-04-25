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Первая лига. Игра за шесть очков в Демидове. Что смотреть в субботу в группе Выбывание

Первая лига

Начинается тур

Первая лига. Игра за шесть очков в Демидове. Что смотреть в субботу в группе Выбывание

Фото: ФК Поділля

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу начинается пятый тур в группе "Выбывание". Вашему вниманию анонс противостояний, от которых ожидаем интриги и неожиданных результатов.

Группа "Выбывание". Пятый тур

"Металлург" - "Прикарпатье"

26.04.2025. 12:00. "Славутич Арена". Запорожье

Запорожцы в прошлом туре не играли, поэтому имели возможность поработать над совершенствованием своей игры. В весенней части сезона подопечные Близнюка пока не впечатляют. "Металлург" дважды сыграл вничью и проиграл "Подолью". Перед этим туром команда занимала шестое место. "Прикарпатье" наконец прорвало. Коллектив из Ивано-Франковска в 2025 году еще не проигрывал: две ничьи и две победы. В прошлом туре подопечные Рыпана в ворота "Диназа" забили сразу четыре гола. Дубли в свой актив записали Цюцюра и Хома. Эти три очка позволили "Прикарпатью" подняться на четвертое место в группе. Обращаем внимание, что в Первой лиге "Прикарпатье" впервые переиграло "Диназ". Ожидаем очень непростой матч для запорожцев, ведь гости сейчас в очень неплохой форме.

"Диназ" - "Подолье"

26.04.2025. 13:30. "Диназ". Демидов

Команда Александра Головко в 2025 году проиграла все свои три матча. За два предыдущих тура "Диназ" пропустил сразу девять мячей. Безусловно, такая игра в защите не может не беспокоить тренерский штаб. В Ивано-Франковске вышгородцы дважды выходили вперед, но уступили - 2:4. Таким образом, "Диназ" лишь по дополнительным показателям опережает "Кремень". Если вышгородцы продолжат проигрывать, то шансов остаться в Первой лиге у них не будет. "Подолье" в прошлом туре сыграло вничью с "Кремнем" - 1:1. Игра была скандальной из-за решения арбитра не в пользу хмельницкого коллектива. Однако, футболисты "Подолья" тоже не смогли сыграть в свой лучший футбол. Подопечные Ковальца лишь на три очка опережают своего конкурента, поэтому важность этого матча переоценить сложно.

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