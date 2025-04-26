Первая лига. Ключевой матч за первое место в Тернополе. Что смотреть в воскресенье в группе Выбывание

В воскресенье сыграют еще два матча пятого тура в группе "Выбывание". С особым интересом ожидаем игру в Тернополе, где "Нива" будет принимать "Викторию".

Группа "Выбывание". Пятый тур

"Нива" - "Виктория"

27.04.2025. 13:00. "Тернопольский городской стадион им. Р.Шухевича". Тернополь

Неделю назад завершилась беспроигрышная клубная рекордная серия "Нивы" в Первой лиге, которая длилась 8 игр: 5 побед и 3 ничьи. Мало кто ожидал, но дома подопечные Вирта уступили "Фениксу-Мариуполю". Коллектив из Тернополя в середине первого тайма открыл счет, но провалил концовку тайма. "Нива" за десять минут умудрилась пропустить трижды. Отыграться с 1:3 вторая команда группы уже не смогла. Сумчане наконец впервые в 2025 году выиграли. Подопечные Бессмертного в непростом матче переиграли "Минай" - 1:0. К игре команды все еще остается немало вопросов, но три очка помогли укрепить лидерство. Слишком мало в атаке создают футболисты "Виктории" и над этим надо еще работать. В случае победы "Нива" сможет на расстояние двух очков приблизиться к лидеру. Если победят сумчане, то первое место в группе они уже не отдадут. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол.

"Феникс-Мариуполь" - "Минай"

27.04.2025. 14:30. Львов. "СКИФ"

В прошлом туре произошло историческое событие, ведь свою дебютную победу праздновал "Феникс-Мариуполь". Подопечные Фещука сенсационно на выезде переиграли "Ниву". В первых матчах весенней части сезона "Феникс-Мариуполь" имел существенные проблемы с атакой, а здесь в Тернополе забили сразу три мяча. Постепенно команда Фещука прогрессирует, но рано еще делать выводы. Три очка позволили новосозданному коллективу подняться на третье место. "Минай" проиграл второй матч подряд со счетом 0:1. Подопечные Калиниченко дома уступили "Виктории". Эту игру точно нельзя назвать провальной для закарпатцев, но результат отрицательный. "Минай" занимает пятое место, но в случае победы может вернуться в топ-3. Дисквалифицированных у команд на эту игру нет.