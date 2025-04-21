Нагорняк рассказал, за счет чего его команда обыграла Металлист 1925

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (2:1) в матче третьего тура чемпионской группы Первой лиги.

"По подбору исполнителей, финансовые возможности слобожанцы не имеют равных в Первой лиге. Думаю, что именно это служило для моих подопечных дополнительным стимулом продемонстрировать свои лучшие качества.

Хотя для "Эпицентра" поединок складывался очень тяжело. Первыми пропустили, вскоре гости получили право на пробитие пенальти, но наш вратарь Олег Билык парировал удар. Полагаю, что этот момент стал переломным в поединке. Мы заиграли раскрепощеннее, прибавили в агрессии и еще до перерыва выровняли положение.Важно, что в отличие под предыдущий поединок с "Полтавой", в котором хозяева изрядно донимали нас в верховых дуэлях, на этот раз благодаря надежной подстраховке "второй этаж" был за нами. Это позволяло не действовать с оглядкой на тыл, а чередовать позиционное наступление с нацеленными передачами за спины защитников гостей. Именно после разыгранной в таком стиле комбинации усилиями Андрея Беженара и Ивана Бендеры вышли вперед.

Но вчера "Эпицентр" прежде всего был сильный командой. Только не спрашивайте, сколько еще подолянам надо набрать очков, чтобы досрочно повыситься в классе. Мы стараемся постепенно приближаться к своей цели, для нас каждый следующий матч как финальный", - сказал Нагорняк для Sport.ua.