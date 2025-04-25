Первая лига. Сверхважная игра на Арене Левый Берег. Что смотреть в субботу в чемпионской группе

В субботу четвертый тур чемпионской группы Первой лиги начинается игрой в Киевской области, где "Металлист 1925" будет принимать "Агробизнес".

Группа "Чемпионская". Четвертый тур

"Металлист 1925" - "Агробизнес"

26.04.2025. 15:00. "Арена Левый Берег". Киевская область

Харьковчане два из трех матчей весной проиграли. Безусловно, не таких результатов ожидали от команды с таким кадровым потенциалом и финансовыми возможностями. Неделю назад подопечные Патрика ван Леувена уступили "Эпицентру" на выезде - 1:2. В первой половине тайма футболисты "Металлиста 1925" доминировали и заслуженно открыли счет. Ключевой эпизод произошел на 30-й минуте, когда Чурко не реализовал пенальти. После этого харьковчане пропустили дважды. Второй матч подряд "Металлист 1925" не внятно сыграл после перерыва. В конце встречи они активизировались, но этого не хватило даже для ничьей.

"Агробизнес" тоже неудачно начал весеннюю часть сезона: два поражения и ничья. В прошлом туре коллектив из Волочиска дома минимально уступил "Кудривке". С игрой в атаке у команды большие проблемы и это прослеживается от тура к туру. Подопечные Чижевского пока занимают четвертое место, но в случае поражения "Металлист 1925" сможет обойти своего конкурента.