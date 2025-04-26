Первая лига. Опыт против молодежи в Полтаве. Что смотреть в воскресенье в чемпионской группе

Завтра болельщиков Первой лиги ожидает интригующее противостояние в Полтаве, где местная команда будет принимать неуступчивый харьковский "Металлист". Для обеих команд это важнейшая игра с турнирной точки зрения.

Группа "Чемпионская". Четвертый тур

"Полтава" - "Металлист"

27.04.2025. 11:30. "Молодежный". Полтава

Полтавчане в прошлом туре сыграли вничью против "Буковины" на выезде. Подопечные Сысенко создали ряд моментов, но забили всего один мяч. Также стоит отметить незабитый пенальти Щербака. Таким образом, "Полтава" не может выиграть уже два тура подряд. Больших претензий к игре команды в начале весенней части сезона нет, но пока что фортуна не на стороне полтавчан. Однако, "Полтава" перед туром находилась в зоне плей-офф и даже боролась за второе место, которое дает возможность напрямую повыситься в классе.

"Металлист" неделю назад впервые в 2025 году проиграл и опустился на предпоследнее место. Судьбу встречи с ЮКСА решили угловые. Подопечные Анищенко не внимательно сыграли во время стандартов и проиграли. Стоит также отметить, что харьковчане в том матче создали ряд моментов, но подвела реализация. Предыдущие игры продемонстрировали, что легко против молодой команды никому точно не будет.