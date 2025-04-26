  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Опыт против молодежи в Полтаве. Что смотреть в воскресенье в чемпионской группе

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Опыт против молодежи в Полтаве. Что смотреть в воскресенье в чемпионской группе

Первая лига

Продолжается четвертый тур

Первая лига. Опыт против молодежи в Полтаве. Что смотреть в воскресенье в чемпионской группе

Фото: ФК Металіст

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра болельщиков Первой лиги ожидает интригующее противостояние в Полтаве, где местная команда будет принимать неуступчивый харьковский "Металлист". Для обеих команд это важнейшая игра с турнирной точки зрения.

Группа "Чемпионская". Четвертый тур

"Полтава" - "Металлист"

27.04.2025. 11:30. "Молодежный". Полтава

Полтавчане в прошлом туре сыграли вничью против "Буковины" на выезде. Подопечные Сысенко создали ряд моментов, но забили всего один мяч. Также стоит отметить незабитый пенальти Щербака. Таким образом, "Полтава" не может выиграть уже два тура подряд. Больших претензий к игре команды в начале весенней части сезона нет, но пока что фортуна не на стороне полтавчан. Однако, "Полтава" перед туром находилась в зоне плей-офф и даже боролась за второе место, которое дает возможность напрямую повыситься в классе.

"Металлист" неделю назад впервые в 2025 году проиграл и опустился на предпоследнее место. Судьбу встречи с ЮКСА решили угловые. Подопечные Анищенко не внимательно сыграли во время стандартов и проиграли. Стоит также отметить, что харьковчане в том матче создали ряд моментов, но подвела реализация. Предыдущие игры продемонстрировали, что легко против молодой команды никому точно не будет.

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Диназ - Подолье 1:1. Ничья в пользу конкурентов
yellow-arrow
Первая лига. Металлург - Прикарпатье 0:2. Гости поднимаются на второе место
yellow-arrow
Кудровка - Эпицентр. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 27.04.2025
СК Полтава Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости