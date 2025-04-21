Эксперт: Оборона Металлиста 1925 напоминает проходной двор

Известный эксперт Олег Федорчук поделился мнением о фаворитах чемпионской гонки Первой лиги.

– Я не буду оригиналом, когда скажу, что первое место достанется футболистам "Эпицентра". Отдам должное продуктивной работе тренерского штаба, замечательному микроклимату в команде, что, прежде всего, сказывается на бойцовских качествах. Неудивительно, что в стартовых турах группы "Чемпионская" подопечные Сергея Нагорняка одержали три волевые победы подряд. Хотя в рядах "Эпицентра" ощущается отсутствие травмированного опорного полузащитника Андрея Липовуза, который не только надежен в отборе, но удачно действует и борьбе за верховые мячи при розыгрыше стандартных положений.

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– На девять очков "Эпицентр" оторвался от ближайших преследователей – "Кудровки", "Полтавы", "Агробизнеса". Кому из них отдаете предпочтение в борьбе за второе проходное место в элиту?

– "Металлисту 1925", который сейчас занимает лишь пятую позицию. К сожалению, игра слобожанцев вызывает немало нареканий, бросается в глаза, что они постоянно проваливают вторые таймы. Значит, во время подготовительного процесса были какие-то просчеты. Еще одно уязвимое место харьковчан – оборона, которая часто напоминает проходной двор. Все же, на мой взгляд, в заключительных матчах "Металлист 1925" сумеет собраться и наверстает упущенное.

А вот на участие в переходных матчах с аутсайдерами УПЛ будут претендовать "Кудровка", "Полтава" и "Агробизнес", однако, как по мне, у них будет мало шансов повыситься в классе.

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– Помнится, перед началом второго этапа многие эксперты отдавали предпочтение командам из группы "А".

– Как по мне, силы участников примерно равны. Что же до прогнозов специалистов, то их сильно подвел "Агробизнес", который в первых трех турах группы "Чемпионская" умудрился набрать лишь одно очко. Этот провал можно объяснить слабой игрой подопечных Александра Чижевского в атаке. Но у них еще есть возможность реабилитироваться, - считает Федорчук.