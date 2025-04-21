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Буковина - Полтава 1:1. Видео голов и обзор матча
Потеря важных очков для обеих команд
Буковина
"Буковина" и "Полтава" сыграли вничью в поединке третьего тура чемпионской группы Первой лиги.
В начале первого тайма Иван Тищенко вывел хозяев поля вперед, вскоре полтавцы упустили возможность восстановить паритет из-за нереализованного пенальти в исполнении Дмитрия Щербака, но уже после перерыва забили свой гол благодаря усилиям Дениса Галенкова.
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Чемпионская группа. Третий тур
"Буковина" - "Полтава" 1:1
Голы: Тищенко (11) - Галенков (52)
Нереализованный пенальти: Щербак (23)
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