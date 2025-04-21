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Буковина - Полтава 1:1. Видео голов и обзор матча

Первая лига
Обновлено

Потеря важных очков для обеих команд

Буковина - Полтава 1:1. Видео голов и обзор матча

Буковина

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Буковина" и "Полтава" сыграли вничью в поединке третьего тура чемпионской группы Первой лиги.

В начале первого тайма Иван Тищенко вывел хозяев поля вперед, вскоре полтавцы упустили возможность восстановить паритет из-за нереализованного пенальти в исполнении Дмитрия Щербака, но уже после перерыва забили свой гол благодаря усилиям Дениса Галенкова.

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Чемпионская группа. Третий тур

"Буковина" - "Полтава" 1:1

Голы: Тищенко (11) - Галенков (52)

Нереализованный пенальти: Щербак (23)

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