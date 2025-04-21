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Эпицентр - Металлист 1925 2:1. Видео голов и обзор матча

Первая лига
Обновлено

Пришлось лидеру таблицы помучаться

Эпицентр - Металлист 1925 2:1. Видео голов и обзор матча

Епіцентр

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эпицентр" одержал волевую победу над "Металлистом 1925" в рамках чемпионской группы Первой лиги.

На гол Владлена Юрченко подопечные Сергея Нагорняка ответили результативными ударами Ивана Бендеры и Андрея Беженара.

Стоит отметить, что при счете 1:0 в свою пользу харьковчане не реализовали возможность удвоить преимущество - пенальти не реализовал Вячеслав Чурко.

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Чемпионская группа. Третий тур

"Эпицентр" - "Металлист 1925" 2:1

Голы: Бендера (33), Беженар (54) - Юрченко (22)

Нереализованный пенальти: Чурко (30)

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