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Эпицентр - Металлист 1925 2:1. Видео голов и обзор матча
Пришлось лидеру таблицы помучаться
Епіцентр
"Эпицентр" одержал волевую победу над "Металлистом 1925" в рамках чемпионской группы Первой лиги.
На гол Владлена Юрченко подопечные Сергея Нагорняка ответили результативными ударами Ивана Бендеры и Андрея Беженара.
Стоит отметить, что при счете 1:0 в свою пользу харьковчане не реализовали возможность удвоить преимущество - пенальти не реализовал Вячеслав Чурко.
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Чемпионская группа. Третий тур
"Эпицентр" - "Металлист 1925" 2:1
Голы: Бендера (33), Беженар (54) - Юрченко (22)
Нереализованный пенальти: Чурко (30)
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