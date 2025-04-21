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Минай – Виктория 0:1. Видео гола и обзор матча

Первая лига
Обновлено

Закарпатский клуб снова проигрывает

Минай – Виктория 0:1. Видео гола и обзор матча

Минай

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" минимально уступил "Виктории" на своем поле. Решающий гол в игре забил Максим Бойко.

Таким образом, "Виктория" укрепила свое лидерство в группе "Выбывание", а "Минай" опустился на 5-ю строчку.

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Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Минай" - "Виктория" 0:1

Голы: Бойко (44)

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