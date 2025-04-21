Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай – Виктория 0:1. Видео гола и обзор матча
Закарпатский клуб снова проигрывает
Минай
"Минай" минимально уступил "Виктории" на своем поле. Решающий гол в игре забил Максим Бойко.
Таким образом, "Виктория" укрепила свое лидерство в группе "Выбывание", а "Минай" опустился на 5-ю строчку.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Группа "Выбывание". Четвертый тур
"Минай" - "Виктория" 0:1
Голы: Бойко (44)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Ватикане умер Папа Римский Франциск
- Шандрук: Побороться за еврокубки? Мы можем, но встанет вопрос - для чего?
- Не стало бывшего тренера Буковины
- Первая лига. Эпицентр - Металлист 1925 2:1. Команду Нагорняка не остановить
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000