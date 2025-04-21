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Нива - Феникс-Мариуполь 2:3. Видео голов и обзор матча

Первая лига

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Нива - Феникс-Мариуполь 2:3. Видео голов и обзор матча

Нива Тернопіль

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Феникс-Мариуполь" одержал свою дебютную победу в 2025 году в игре с тернопольской "Нивой".

Все свои голы подопечные Максима Фещука забили в концовке первого тайма - в промежутке с 36 по 45+2 минуты.

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Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Нива" - "Феникс-Мариуполь" 2:3

Голы: Напуда (22), Сидун (66) - Петько (36), Сидоренко (45), Буряк (45+2)

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