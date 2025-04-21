Очередной сандал в Первой лиге. После гола рукой тренер пострадавших требует проверить судей на полиграфе

Очередным судейским скандалом завершился матч Первой лиги в группе "Выбывание" между "Подольем" и кременчугским "Кремнем" в Хмельницком (1:1).

Все дело в том, что игрок "Кремня" забил свой гол рукой, на чем акцентировал свое внимание главный тренер "Подолья" Сергей Ковалец.

Видео гола:

– Придя на пресс-конференцию после матча с "Кремнем", на тот момент я еще не успел посмотреть видео эпизода с голом в наши ворота. А вот подопечные мне уверенно заявили: "Сергей Иванович, мяч был забит рукой". Когда же я просмотрел видеозапись и убедился в их словах, то задал вопрос главному арбитру Вадиму Запрутняку: "Почему?". Рефери ответил: "Я смотрел, но плохо видел, потому что был в плохой позиции". После этого еще раз посмотрел видео, убедившись, что позиция для арбитра на самом деле была идеальной. И когда снова подошел к нему, он уже даже не знал, что на этот раз в свое оправдание говорить. Из чего последовал вывод: он просто не хотел увидеть нарушение правил, а хотел засчитать этот гол. И что бы мы арбитру не говорили и как бы ни пытались достучаться до его сознания – все было напрасно. Он делал все для того, чтобы результат был именно таким. Были еще два эпизода, которые вызывают вопросы. Один из них произошел вскоре нашего после первого гола. Мы забили второй мяч и когда начали было праздновать взятие ворот, то только тогда ассистент арбитра поднял флажок, сигнализируя о положении "вне игры". Хотя это решение является сомнительным. Другой эпизод предшествовал голу в наши ворота. Нападающий "Кремня" двумя ногами прыгнул в голкипера "Подолья" - и по моему убеждению, уже тогда можно было давать нарушителю не желтую, а красную карточку. Ведь была опасная игра с риском нанести травмы. А уже потом была упоминавшаяся выше игра рукой во время взятия наших ворот.

– Одно дело, когда имеет место ошибка, совсем другое – когда это предвзятость.

– К сожалению, чем ближе завершение чемпионата, тем чаще возникают ошибки во всех лигах. Причем, эти так называемые ошибки, как по мне, арбитры сами придумывают. Помнится, когда УАФ возглавил Андрей Шевченко, шла речь о том, что в отношении арбитров будет применяться детектор лжи и их работа должна быть прозрачной. Мы убеждены, что это нужно делать. В данном случае хотелось бы протестировать на полиграфе всю судейскую бригаду, которая проводила субботний матч с "Кремнем". Ведь когда ассистент арбитра кричит, что фола нет, а на самом деле он есть, это тоже о чем-то говорит. Кроме того, вратарь кременчугской команды всячески тянул время, очень долго готовясь к тому, чтобы абыввести мяч. Мы считаем так: если арбитр является незаангажированным и добросовестно и профессионально выполняя свои функции хочет, чтобы была хорошая и динамичная игра, которая приносила бы радость болельщикам в канун Пасхи, то он сделает замечание голкиперу. Однако Запрутняк почему-то стал делать это только за четыре-пять минут до завершения матча. Все эти нюансы болельщики со стажем и футбольные люди хорошо понимают - и это отнюдь не в пользу качества арбитража. Поэтому глубоко убежден: для того, чтобы арбитры были на уровне других действующих лиц футбольного действа – футболистов и тренеров, они должны тоже давать комментарии своим действиям. Помнится, когда мне приходилось работать тренером в Словакии, то после безосновательно назначенного в ворота возглавляемого мной "Татрана" из Прешова пенальти арбитр пересмотрел момент на видео, пришел в раздевалку нашей команды и извинился. И даже заявил в прессе, что допустил ошибку. Скажу больше: рефери в словацком футболе дает интервью как до матча, так и после матча. И это нормально. Именно поэтому Иван Кружляк судит поединки Лиги чемпионов, Лигу Европы. Если же наш арбитр навредил, то ответственные за судейство люди его почему-то всячески защищают. Но это стоит делать тогда, когда это действительно необходимо, а не каждый раз после очередного произвола.

– Планирует ли ФК "Подолье" обжаловать судейство матча с "Кремнем"?

– Да. Мы направим в Комитет этики и честной игры официальное письмо и Комитет арбитров, к которому добавим видео всех фрагментов, подтверждающих лишенную объективности работу судейской бригады. Ведь если мы хотим развивать игру и видеть прогресс нашего футбола, то не должно быть никакой предвзятости. Должна быть прозрачность.