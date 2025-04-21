Хавбек Кремня: Приятно, когда сравнивают с Марадоной, но надеюсь запомниться не только голом рукой

Хавбек "Кремня" Андрей Колосков прокомментировал свой гол рукой в ворота "Подолья" (1:1) в матче 4-го тура Первой лиги группы выбывания.

- Андрей, расскажите, как произошел этот гол?

- Пошла передача в штрафную площадь, я видел, что она проходит дальше. Произошел рикошет от защитника. Я пытался дотянуться в прыжке и, так получилось, что мяч отскочил в сторону. Я лежу на земле и уже никак не могу дотянуться ногой. Тут защитник выбивает мяч и он попадает прямо мне в руку. Я сначала даже не понял, что мяч в ворота залетел. Все, как в тумане, было. Посмотрел на арбитра, а он указал на центр.

- Получается, вы случайно сыграли рукой?

- Конечно, там расстояние меньше метра было. Я потом общался со знакомым арбитром, и он сказал, что трактовку расстояния рассматривают только при назначении пенальти, а в этом случае гол не должен был быть засчитан.

- Арбитр матча не заметил, что вы рукой забили, он же рядом стоял?

- Честно говоря, я не знаю.

- Что после этого момента вам сказали соперники?

- Вообще ничего. Думаю, они понимали, что это получилось случайно, ведь защитник сам выбил у меня мяч. Ко мне претензий не должно быть.

- Руководство "Кремня" не обещало премию за этот гол?

- Нет. Но для меня этот гол - памятный момент. Я впервые вышел в основе "Кремня" и забил дебютный гол на профессиональном уровне. Сейчас этот мяч - самый важный в моей карьере. Он точно запомнится мне на всю жизнь.

- Почувствовали себя Марадоной?

- Впервые я услышал о "руке бога" в автобусе, когда пацаны после матча начали шутить. Посмеялись немного и все. Конечно, приятно, когда сравнивают с легендарным Марадоной, но надеюсь, я запомнюсь не только голом рукой, а буду прогрессировать во всех футбольных аспектах, - сказал Колосков.

Напомним, что в июне 1986 года аргентинский форвард Диего Марадона забил рукой в матче 1/4 финала чемпионата мира в ворота сборной Англии.