Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый выпуск программы Украина футбольная
Информационно-аналитическая программа ПФЛ
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 21.04.2025.
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Гость программы - украинский тренер Виталий Костышин.
В выпуске:
- Группа Чемпионская: "Эпицентр" снова выигрывает, "Кудровка" воспользовалась осечками конкурентов;
- Группа Выбывание: тренерский успех Фещука, "Прикарпатье" продолжает восхождение наверх таблицы;
- "Чернигов" и "Пробий" - ньюсмейкеры Второй лиги.
- Розыгрыш мяча ПФЛ - SELECT Brillant Super PFL.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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