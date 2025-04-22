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Информационно-аналитическая программа ПФЛ

Новый выпуск программы Украина футбольная

Фото: ПФЛ

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Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 21.04.2025.

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Гость программы - украинский тренер Виталий Костышин.

В выпуске:

  • Группа Чемпионская: "Эпицентр" снова выигрывает, "Кудровка" воспользовалась осечками конкурентов;
  • Группа Выбывание: тренерский успех Фещука, "Прикарпатье" продолжает восхождение наверх таблицы;
  • "Чернигов" и "Пробий" - ньюсмейкеры Второй лиги.
  • Розыгрыш мяча ПФЛ - SELECT Brillant Super PFL.

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Первая лига Вторая лига ПФЛ Украина футбольная Виталий Костышин
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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