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Металлург - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлург - Прикарпатье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: МФК Прикарпаття
В стартовом матче пятого тура группы "Выбывание" шестая команда турнирной таблицы будет принимать четвертую. Запорожцы прошлый тур пропускали, а "Прикарпатье" переиграло "Диназ" - 4:2. Подопечные Олега Рыпана в 2025 году еще не проигрывали. В случае победы "Металлург" сможет обойти своего конкурента.
Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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