Металлург - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче пятого тура группы "Выбывание" шестая команда турнирной таблицы будет принимать четвертую. Запорожцы прошлый тур пропускали, а "Прикарпатье" переиграло "Диназ" - 4:2. Подопечные Олега Рыпана в 2025 году еще не проигрывали. В случае победы "Металлург" сможет обойти своего конкурента.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.