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Стало известно, где Эпицентр планирует проводить свои домашние матчи в УПЛ

Первая лига

Главный претендент на повышение в классе

Стало известно, где Эпицентр планирует проводить свои домашние матчи в УПЛ

УАФ

Новина українською

Стало известно, где планирует проводить свои домашние матчи в случае выхода в УПЛ главный претендент на повышение в классе "Эпцентр".

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, команда планирует проводить матчи в элите на стадионе "Городской" в Тернополе.

Также в далекоидущих планах владелец клуба Александр Герега хочет якобы построить небольшой стадион под Киевом, который бы соответствовал требованиям УПЛ, но такие планы пока только в проектах.

Напомним, что "Эпицентр" лидирует в группе "Чемпионская" Первой лиги, опережая ближайшего конкурента "Кудровку" на 9 очков.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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