Стало известно, где Эпицентр планирует проводить свои домашние матчи в УПЛ

Стало известно, где планирует проводить свои домашние матчи в случае выхода в УПЛ главный претендент на повышение в классе "Эпцентр".

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, команда планирует проводить матчи в элите на стадионе "Городской" в Тернополе.

Также в далекоидущих планах владелец клуба Александр Герега хочет якобы построить небольшой стадион под Киевом, который бы соответствовал требованиям УПЛ, но такие планы пока только в проектах.