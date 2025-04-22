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Стало известно, где Эпицентр планирует проводить свои домашние матчи в УПЛ
Главный претендент на повышение в классе
УАФ
Стало известно, где планирует проводить свои домашние матчи в случае выхода в УПЛ главный претендент на повышение в классе "Эпцентр".
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, команда планирует проводить матчи в элите на стадионе "Городской" в Тернополе.
Также в далекоидущих планах владелец клуба Александр Герега хочет якобы построить небольшой стадион под Киевом, который бы соответствовал требованиям УПЛ, но такие планы пока только в проектах.
Напомним, что "Эпицентр" лидирует в группе "Чемпионская"
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