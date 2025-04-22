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Клуб Первой лиги уволил тренерский штаб. Причастен бразильский агент

Первая лига

В ФК ЮКСА все непросто

Клуб Первой лиги уволил тренерский штаб. Причастен бразильский агент

Фото: ЮКСА

Новина українською

В ФК ЮКСА будет новый тренерский штаб. По эксклюзивной информации UA-Футбол, сегодня, 22-го апреля, после совещания руководителей клуба со своих должностей были уволены наставник Дмитрий Чирикал, его ассистент Александр Ломко и тренер вратарей Александр Бандура.

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Решение президента клуба Сергея Лесника напрямую связано с недавним "сториз" в Instagram от якобы соучредителя клуба и бразильского агента Пабло Буэно. Тогда он раскритиковал тренерские решения Чирикала несмотря на победную игру против "Металлиста" (2:0). По нашей информации, в целом Буэно нередко вмешивается в тренировочный процесс и требовал от главного тренера ставить на игру выбранный именно им стартовый состав. И в итоге именно он инициировал смену штаба. Ломко и Бандура в ситуации с увольнением просто были отправлены в отставку, как говорится, "за компанию".

Пабло уже привез в ФК ЮКСА нового наставника из Бразилии. Его имя пока остается в тайне.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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