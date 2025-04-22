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Экс-игрок Барселоны и Порту может принять клуб Первой лиги
ЮКСА может сменить тренера
фото из соцсетей
Бывший игрок "Барселоны" и "Порту" Алоисо Пирес Алвес (Алоизио) может возглавить клуб Первой лиги.
Как сообщает журналист Эндрю Тодос, 61-летний бразильский специалист может принять
Других подробностей источник не дает.
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Последним клубом Алоисо Пиреса Алвеса был "Жил Висенте". Также Алоизио работал скаутом и ассистентом тренера в "Браге", возглавлял "Порту" В, был помощником главного тренера "Порту", в частности, Жозе Моуринью.
После 17 туров "ЮКСА" идет на 6-м месте группы "Повышения", имея в своем активе 26 очков.
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