Диназ - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Противостояние седьмой и предпоследней команд группы "Выбывание". Турнирное положение заставляет обе команды играть на победу. "Диназ" все свои матчи в 2025 году проиграл и пропустил сразу 11-ть голов. "Подолье" неделю назад неожиданно не смогло выиграть у "Кремня". В случае победы вышгородцы смогут догнать своего конкурента в борьбе за выживание.

Поединок начнется в 13:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.