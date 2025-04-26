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Диназ - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Диназ - Подолье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Диназ - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Поділля

Новина українською

Противостояние седьмой и предпоследней команд группы "Выбывание". Турнирное положение заставляет обе команды играть на победу. "Диназ" все свои матчи в 2025 году проиграл и пропустил сразу 11-ть голов. "Подолье" неделю назад неожиданно не смогло выиграть у "Кремня". В случае победы вышгородцы смогут догнать своего конкурента в борьбе за выживание.

Поединок начнется в 13:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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