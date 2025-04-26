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Металлист 1925 - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист 1925 - Агробизнес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Металіст 1925
Четвертый тур чемпионской группы стартует в Киевской области, где "Металлист 1925" будет принимать "Агробизнес". Харьковчане провалили начало весенней части сезона. "Металлист 1925" проиграл два матча из трех. Для клуба с таким бюджетом это провал. "Агробизнес" в 2025 году набрал всего одно очко, но от этого коллектива ожидания не такие высокие. Смогут ли подопечные Патрика ван Леувена наконец подтвердить свой статус?
Поединок начнется в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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