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Полтава - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Полтава - Металлист: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полтава - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Полтава

Новина українською

Интригующее противостояние ожидает всех болельщиков Первой лиги в Полтаве. Местная команда на стадионе "Молодежный" будет принимать "Металлист". Перед туром полтавчане занимали третье место, а харьковчане - предпоследнее. Тем не менее, соперников отделяло всего три очка. Более опытная команда будет принимать молодежь. Кто победит?

Поединок начнется в 11:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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