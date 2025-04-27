Полтава - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интригующее противостояние ожидает всех болельщиков Первой лиги в Полтаве. Местная команда на стадионе "Молодежный" будет принимать "Металлист". Перед туром полтавчане занимали третье место, а харьковчане - предпоследнее. Тем не менее, соперников отделяло всего три очка. Более опытная команда будет принимать молодежь. Кто победит?

Поединок начнется в 11:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.