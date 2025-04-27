Нива - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Центральный матч пятого тура группы "Выбывание" состоится в Тернополе. Вторая команда группы будет принимать лидера. Сумчане своего преследователя опережают на пять очков. В случае победы "Виктория" будет гарантировать себе первое место. В прошлом туре "Нива" сенсационно уступила "Фениксу-Мариуполю". Это было дебютное поражение для команды Вирта в 2025 году.

Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.