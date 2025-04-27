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Нива - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива - Виктория: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Центральный матч пятого тура группы "Выбывание" состоится в Тернополе. Вторая команда группы будет принимать лидера. Сумчане своего преследователя опережают на пять очков. В случае победы "Виктория" будет гарантировать себе первое место. В прошлом туре "Нива" сенсационно уступила "Фениксу-Мариуполю". Это было дебютное поражение для команды Вирта в 2025 году.
Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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