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Кудровка - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кудровка - Эпицентр: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Епіцентр
Наиболее ожидаемой в четвертом туре чемпионской группы должна быть игра в Буче, где "Кудровка" будет принимать "Эпицентр". Подопечные Сергея Нагорняка продолжают свою победную серию и уверенно лидируют. Уже никто не сомневается, что "Эпицентр" в следующем сезоне играть в УПЛ. А вот у "Кудровки" впереди очень много работы для того, чтобы повыситься в классе. Смогут ли подопечные Баранова прервать победную серию лидера?
Поединок начнется в 13:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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