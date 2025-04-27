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Кудровка - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Кудровка - Эпицентр: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кудровка - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Наиболее ожидаемой в четвертом туре чемпионской группы должна быть игра в Буче, где "Кудровка" будет принимать "Эпицентр". Подопечные Сергея Нагорняка продолжают свою победную серию и уверенно лидируют. Уже никто не сомневается, что "Эпицентр" в следующем сезоне играть в УПЛ. А вот у "Кудровки" впереди очень много работы для того, чтобы повыситься в классе. Смогут ли подопечные Баранова прервать победную серию лидера?

Поединок начнется в 13:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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