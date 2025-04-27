Феникс-Мариуполь - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На фоне эмоционального подъема подходит к этому туру "Феникс-Мариуполь", ведь подопечные Фещука неделю назад впервые выиграли в Первой лиге. До прошлого тура "Феникс-Мариуполь" не забивал, а здесь сразу три гола. "Минай" две предыдущие игры проиграл и постарается прервать эту неудачную серию уже во Львове.

Поединок начнется в 14:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.