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Феникс-Мариуполь - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Феникс-Мариуполь - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Минай
На фоне эмоционального подъема подходит к этому туру "Феникс-Мариуполь", ведь подопечные Фещука неделю назад впервые выиграли в Первой лиге. До прошлого тура "Феникс-Мариуполь" не забивал, а здесь сразу три гола. "Минай" две предыдущие игры проиграл и постарается прервать эту неудачную серию уже во Львове.
Поединок начнется в 14:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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