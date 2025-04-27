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Феникс-Мариуполь - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Феникс-Мариуполь - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Феникс-Мариуполь - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Минай

Новина українською

На фоне эмоционального подъема подходит к этому туру "Феникс-Мариуполь", ведь подопечные Фещука неделю назад впервые выиграли в Первой лиге. До прошлого тура "Феникс-Мариуполь" не забивал, а здесь сразу три гола. "Минай" две предыдущие игры проиграл и постарается прервать эту неудачную серию уже во Львове.

Поединок начнется в 14:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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