"Мы не участвуем в кулуарных схемах". Президент клуба Первой лиги раскритиковал спорные решения судей

Президент "Кремня" Сергей Ковнир выразил недовольство судейством в матче 4-го тура Первой лиги группы Выбывания с "Подольем" (1:1).

Все дело в том, что игрок "Кремня" забил мяч рукой, а гол "Подолья" был отменен из-за возможного офсайда.

"Я, как президент футбольного клуба "Кремень", считаю своим долгом официально выразить позицию нашего клуба относительно событий, произошедших в матче против команды "Подолье", а также поднять более глубокую проблему - кризис судейства в Первой лиге, которая, к сожалению, давно вышла за пределы случайных ошибок.

Наш клуб выстраивает свою философию вокруг честного футбола и развития молодых игроков. Мы не практикуем "договоренности" с судьями, не участвуем в кулуарных схемах и не считаем, что победа, добытая нечестно, имеет ценность. Наши футболисты должны расти в атмосфере честной конкуренции, а не бессилия перед системой.

В матче с "Подольем" судейство вызвало искреннее возмущение не только у наших оппонентов, но и у нас самих.

Один гол в наши ворота - чистый, без офсайда - не был засчитан.

Другой гол, забитый рукой нашим игроком, наоборот - был засчитан.

Такие решения искажают саму суть игры. И мы официально заявляем: футбольный клуб "Кремень" не имеет к этому никакого отношения. Мы не заказываем судей, не платим за решения, и не будем этого делать.

Более того - подобное мы видим системно. В предыдущих играх судьи трижды не назначили пенальти в ворота наших соперников - в ситуациях, которые не вызывали никакого сомнения. Ни один арбитр не был наказан. Никакой реакции. Никакой ответственности.

Это не отдельные случаи. Это системная проблема. И эта система особенно жестока к клубам, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. Там, где каждое очко - вопрос выживания, именно там происходят самые грязные игры.

Мы полностью понимаем эмоции тренера "Подолья" и поддерживаем призывы к прозрачному расследованию. Мы на стороне честного футбола - не только тогда, когда это выгодно нам, а всегда.

Но в этой ситуации мы также поднимаем главный вопрос:

Какие механизмы существуют, чтобы клуб мог защититься от судейского произвола? Кто несет ответственность за системные ошибки? Есть ли хоть один пример того, чтобы арбитр был отстранен за грубое нарушение в Первой лиге?

Мы требуем:

Провести беспристрастную проверку действий арбитров матча "Подолье" - "Кремень". Ввести обязательное прохождение полиграфа для судей в резонансных играх. Установить прозрачную систему наказаний и рейтингов для арбитров. Сформировать рабочую группу из представителей клубов, лиги и независимых экспертов для пересмотра судейских стандартов.

Футбол не может существовать без доверия. И мы будем бороться за то, чтобы вернуть его - и на поле, и на трибунах", - сказал Ковнир.