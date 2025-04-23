ФК ЮКСА возглавит тренер вратарей. В ситуации впутан даже сын Ромарио 

Новым главным тренер ФК ЮКСА в ближайшее время станет бразилец Алоизио Пирес Алвес. Однако у 61-летнего специалиста, который является бывшим игроком "Барселоны" и "Порту", нет тренерской лицензии. Поэтому по бумагам руководить командой будет 38-летний Иван Остапов. Именно появление в клубе тренера вратарей Остапова заставило считать, что вместе с Дмитрием Чирикалом команду покинет действующий наставник голкиперов Александр Бандура. Однако бывший игрок "Миная", "Руха", "Таврии" и донецкого "Металлурга" остается на своей должности. Относительно ассистента Александра Ломко, решение будет принято сегодня.

По информации UA-Футбол, смена тренера напрямую связана с тем, что Чирикал отказывался ставить в основной состав бразильцев, которых ему навязывал агент Пабло Буэно. Якобы Буэно пообещал самому Ромарио, что его сын будет играть в основном составе. Из-за этого и стал возможен трансфер Де Соуза Фрия Филу Ромариу в Украину. Но, по мнению уже бывшего наставника, Ромариньо просто не готов играть в основе и поэтому соглашался его выпускать разве что на замену.

Еще один проблемный бразилец в составе ЮКСА – Вава (Венди). Споры нападающего с бывшим руководителем едва не приводили к дракам. И провоцировал их именно игрок. После одной из "стычек" игрок якобы "заболел", пропустил пару дней, а затем без извинений перед тренером и партнерами просто вернулся к тренировкам.

Пабло имеет серьезное влияние на президента ФК ЮКСА Сергея Лесника. Он позволял себе выбирать состав, появляться на поле с комментариями во время тренировок и убедил руководителя, что клуб уже сейчас способен продавать бразильцев, которых он привозит. Но для этого они должны играть в основе. Компромиссом в отношениях Буэно и Чирикала было участие в игре трех бразильцев. Однако, только тех, которые, по мнению главного тренера, готовы к матчу. Пабло такой расклад не устраивал. Поэтому уволить тренера ему удалось даже несмотря на неплохой старт ЮКСА в весенней части чемпионата и сразу после победы.