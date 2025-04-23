Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФК ЮКСА возглавит тренер вратарей. В ситуации впутан даже сын Ромарио
Страсти в стане представителя Первой лиги
Фото: FC UCSA /Автор - невідомий
Новым главным тренер ФК ЮКСА в ближайшее время станет бразилец Алоизио Пирес Алвес. Однако у 61-летнего специалиста, который является бывшим игроком "Барселоны" и "Порту", нет тренерской лицензии. Поэтому по бумагам руководить командой будет 38-летний Иван Остапов. Именно появление в клубе тренера вратарей Остапова заставило считать, что вместе с Дмитрием Чирикалом команду покинет действующий наставник голкиперов Александр Бандура. Однако бывший игрок "Миная", "Руха", "Таврии" и донецкого "Металлурга" остается на своей должности. Относительно ассистента Александра Ломко, решение будет принято сегодня.
По информации UA-Футбол,
Еще один проблемный бразилец в составе ЮКСА – Вава (Венди). Споры нападающего с бывшим руководителем едва не приводили к дракам. И провоцировал их именно игрок. После одной из "стычек" игрок якобы "заболел", пропустил пару дней, а затем без извинений перед тренером и партнерами просто вернулся к тренировкам.
Пабло имеет серьезное влияние на президента ФК ЮКСА Сергея Лесника. Он позволял себе выбирать состав, появляться на поле с комментариями во время тренировок и убедил руководителя, что клуб уже сейчас способен продавать бразильцев, которых он привозит. Но для этого они должны играть в основе. Компромиссом в отношениях Буэно и Чирикала было участие в игре трех бразильцев. Однако, только тех, которые, по мнению главного тренера, готовы к матчу. Пабло такой расклад не устраивал. Поэтому уволить тренера ему удалось даже несмотря на неплохой старт ЮКСА в весенней части чемпионата и сразу после победы.
Популярное сейчас
- "Последнее предложение Трампа": Axios раскрыл подробности мирного плана для Украины и РФ
- Буковина - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины
- Минимальные победы Барселоны и Манчестер Сити, ЛНЗ уволило менеджмент, арбитры на классическое, судьба Пушича. Главные новости за 22 апреля
- Стало известно, где Эпицентр планирует проводить свои домашние матчи в УПЛ
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО