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Денежный гранд Первой лиги проявляет интерес к очередному игроку Ворсклы
Металлист 1925 интересуется Павлюком
Фото: Instagram
"Металлист 1925" проявляет интерес к 22-летнему защитнику "
Источник отмечает, что полтавчане готовы к переговорам, но понимают, что той суммы, которую полтавчане выручили за продажу в харьковский клуб Ильи Крупского (3 млн евро) на этот раз не будет.
Напомним, что в текущем сезоне Павлюк провел за "Ворсклу" 15 матчей без результативных действий.
Также защитник игроком молодежной сборной Украины, а в прошлом году был в составе олимпийской сборной.
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