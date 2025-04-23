Денежный гранд Первой лиги проявляет интерес к очередному игроку Ворсклы

"Металлист 1925" проявляет интерес к 22-летнему защитнику " Ворсклы " Евгению Павлюку. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Источник отмечает, что полтавчане готовы к переговорам, но понимают, что той суммы, которую полтавчане выручили за продажу в харьковский клуб Ильи Крупского (3 млн евро) на этот раз не будет.

Напомним, что в текущем сезоне Павлюк провел за "Ворсклу" 15 матчей без результативных действий.

Также защитник игроком молодежной сборной Украины, а в прошлом году был в составе олимпийской сборной.