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Денежный гранд Первой лиги проявляет интерес к очередному игроку Ворсклы

Первая лига
Обновлено

Металлист 1925 интересуется Павлюком

Денежный гранд Первой лиги проявляет интерес к очередному игроку Ворсклы

Фото: Instagram

Новина українською

"Металлист 1925" проявляет интерес к 22-летнему защитнику "Ворсклы" Евгению Павлюку. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Источник отмечает, что полтавчане готовы к переговорам, но понимают, что той суммы, которую полтавчане выручили за продажу в харьковский клуб Ильи Крупского (3 млн евро) на этот раз не будет.

Напомним, что в текущем сезоне Павлюк провел за "Ворсклу" 15 матчей без результативных действий.

Также защитник игроком молодежной сборной Украины, а в прошлом году был в составе олимпийской сборной.

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Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков) Евгений Павлюк
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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