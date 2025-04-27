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ЮКСА - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
ЮКСА - Буковина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
С турнирной точки зрения очень ответственная игра для обеих команд. "Буковина" вообще занимает последнее место и должна играть только на победу. Руководство ЮКСА приняло решение уволить тренерский штаб Чирикала. В клубе сейчас явно все не в порядке, поэтому сложно сейчас оценить чего можно ожидать от этого коллектива. Ожидаем бескомпромиссный футбол с большим количеством борьбы, ведь отступать некуда.
Поединок начнется в 16:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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