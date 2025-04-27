ЮКСА - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

С турнирной точки зрения очень ответственная игра для обеих команд. "Буковина" вообще занимает последнее место и должна играть только на победу. Руководство ЮКСА приняло решение уволить тренерский штаб Чирикала. В клубе сейчас явно все не в порядке, поэтому сложно сейчас оценить чего можно ожидать от этого коллектива. Ожидаем бескомпромиссный футбол с большим количеством борьбы, ведь отступать некуда.

Поединок начнется в 16:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.