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ЮКСА - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

ЮКСА - Буковина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 27.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЮКСА - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Буковина

Новина українською

С турнирной точки зрения очень ответственная игра для обеих команд. "Буковина" вообще занимает последнее место и должна играть только на победу. Руководство ЮКСА приняло решение уволить тренерский штаб Чирикала. В клубе сейчас явно все не в порядке, поэтому сложно сейчас оценить чего можно ожидать от этого коллектива. Ожидаем бескомпромиссный футбол с большим количеством борьбы, ведь отступать некуда.

Поединок начнется в 16:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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