Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЮКСА подтвердила увольнение главного тренера команды
Он работал в команде с лета 2024 года
Фото: ФК ЮКСА
ФК "ЮКСА" объявил об уходе главного тренера Дмитрия Чирикала. Как сообщает клубная пресс-служба, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Чирикал присоединился к "крестоносцам" в июле 2024 года в качестве ассистента главного тренера, а уже в конце месяца полноценно возглавил команду. Под его руководством коллектив провел 23 официальные игры, одержал 13 побед, 5 раз сыграл вничью и 6 раз уступил.
До этого он работал в "Дружбе", с которой стал чемпионом Второй лиги в сезоне 2023/24.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Как ранее сообщали наши источники, тренера уволили из-за отказа ставить в основной состав бразильских футболистов, которых продвигал агент Пабло Буэно.
Ожидается, что Чирикала заменит бразилец Алоизио Пирес Алвес. Однако у 61-летнего специалиста нет тренерской лицензии, поэтому формально командой будет руководить 38-летний Иван Остапов.
Популярное сейчас
- "Много разрушений". Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки на Украину
- Зеленский оригинальным образом отреагировал на критику Трампа
- Камбек Динамо, экстра-таймы Шахтера и сюрприз в миланском дерби. Главные новости за 23 апреля
- Экс-игрок Барселоны и Порту может принять клуб Первой лиги
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч