ЮКСА подтвердила увольнение главного тренера команды

ФК "ЮКСА" объявил об уходе главного тренера Дмитрия Чирикала. Как сообщает клубная пресс-служба, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Чирикал присоединился к "крестоносцам" в июле 2024 года в качестве ассистента главного тренера, а уже в конце месяца полноценно возглавил команду. Под его руководством коллектив провел 23 официальные игры, одержал 13 побед, 5 раз сыграл вничью и 6 раз уступил.

До этого он работал в "Дружбе", с которой стал чемпионом Второй лиги в сезоне 2023/24.

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Как ранее сообщали наши источники, тренера уволили из-за отказа ставить в основной состав бразильских футболистов, которых продвигал агент Пабло Буэно.

Ожидается, что Чирикала заменит бразилец Алоизио Пирес Алвес. Однако у 61-летнего специалиста нет тренерской лицензии, поэтому формально командой будет руководить 38-летний Иван Остапов.