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Хотя рулить будет бразилец без лицензии. ЮКСА назначил старшего тренера
В ЮКСА своя атмосфера
t.me/fcucsa
ФК ЮКСА объявил о назначении старшим тренером Ивана Остапова.
Он работал в клубе с июля 2023 года по январь 2025 года тренером вратарей.
Несмотря на назначение,
Напомним, что чуть ранее клуб объявил об уходе главного тренера Дмитрия Чирикала.
После 17 туров ЮКСА с 26 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги, отставая на 3 балла от второго места, которое даёт прямую путевку в УПЛ.
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