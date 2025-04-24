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Хотя рулить будет бразилец без лицензии. ЮКСА назначил старшего тренера

Первая лига

В ЮКСА своя атмосфера

Хотя рулить будет бразилец без лицензии. ЮКСА назначил старшего тренера

t.me/fcucsa

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ФК ЮКСА объявил о назначении старшим тренером Ивана Остапова.

Он работал в клубе с июля 2023 года по январь 2025 года тренером вратарей.

Несмотря на назначение, по данным UA-Футбол, новым главным тренером в ближайшее время станет бразилец Алоизио Пирес Алвес. Однако у 61-летнего специалиста, который является бывшим игроком "Барселоны" и "Порту", нет тренерской лицензии. Поэтому по бумагам руководить командой будет 38-летний Иван Остапов.

Напомним, что чуть ранее клуб объявил об уходе главного тренера Дмитрия Чирикала.

После 17 туров ЮКСА с 26 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги, отставая на 3 балла от второго места, которое даёт прямую путевку в УПЛ.

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Источник:
ЮКСА
Опубликовал: Михаил Черныш
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