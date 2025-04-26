Первая лига. Металлург - Прикарпатье 0:2. Гости поднимаются на второе место

В Запорожье в матче пятого тура группы "Выбывание" местный "Металлург" принимал "Прикарпатье". До этого тура запорожцы еще не побеждали в 2025 году, а "Прикарпатье" - не проигрывало. В случае победы подопечные Близнюка могли обойти своего конкурента и подняться на четвертое место.

Обе команды активно начали встречу, но не удавалось довести атаки до логического завершения. На 15-й минуте Цюцюра пробивал со штрафного, но его удар парировал Байда. Мяч от рук голкипера запорожцев попал в перекладину. На 24-й минуте после подачи Романюка пробивал Радульский, но снова свое мастерство продемонстрировал Байда. Активно атаковали гости, но переиграть голкипера "Металлурга" никак не удавалось. На 27-й минуте "Прикарпатье" открыло счет. После подачи Радульского головой в верхний угол пробил Цюцюра - 0:1. Больше голов до перерыва не было. Это был интересный первый тайм.

После перерыва продолжали активно играть подопечные Рыпана. На 57-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Бучакчийский ворвался в штрафную и пробил в дальний верхний угол - 2:0. Здесь уже даже Байда ничего не смог сделать. Запорожцы несмотря на все старания даже гол престижа не смогли забить.

Группа "Выбывание". Пятый тур

"Металлург" - "Прикарпатье" 0:2

Голы: Цюцюра (27), Бучакчийський (57)

"Металлург" (стартовый состав): Байда - Товкач, Клименко, Козлов, Полевой, Костюченко, Бандурин, Иродовский, Близниченко, Близнюк, Нехтий

"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук - Француз, Болденков, Швец, Демкив, Радульский, Романюк, Соловьев, Бучакчийский, Хома, Цюцюра