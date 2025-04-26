Первая лига. Диназ - Подолье 1:1. Ничья в пользу конкурентов

"Диназ" в весенней части сезона все свои матчи проиграл. Вышгородние лишь по дополнительным показателям опережают "Кремень" и находятся в зоне прямого вылета. "Подолье" неделю назад дома в скандальном матче не смогло переиграть все тот же "Кремень“. Турнирное положение заставляло обе команды играть только на победу.

Тренерский штаб "Диназа" сделал выводы из предыдущих провальных матчей и сегодня вышгородцы играли с тремя центральными защитниками. Для команды Головко прежде всего было важно надежно сыграть в защите. На 16-й минуте стандарт помог хозяевам открыть счет. После розыгрыша углового и передачи от Черткоева в дальний угол попал Кириченко - 1:0. Мяч от руки Юрчука залетел в ворота. Кажется, что голкипер не видел этот удар. Очень качественно сегодня играли в защите хозяева, но и к команде Ковальца есть большие вопросы. На 33-й минуте хозяева сами себе привезли проблемы. После прострела Савина в собственные ворота срезал мяч Волошин - 1:1.

К сожалению, во втором тайме команды не радовали болельщиков яркой игрой. На удержание счета не играли, но с конструктивом чувствовались существенные проблемы. Таким образом, игра так и завершилась вничью.

Группа "Выбывание". Пятый тур

"Диназ" - "Подолье" 1:1

Голы: Кириченко (16) - Волошин (33, автогол)

"Диназ" (стартовый состав): Чернецкий - Духота, Михайленко, Котуха, Ворона, Кайда, Приходько, Черткоев, Латута, Кириченко, Волошин

"Подолье" (стартовый состав): Юрчук - Заяц, Веремеенко, Чушенко, Корешков, Панчишин, Азизов, Лис, Гемега, Савин, Шаврин