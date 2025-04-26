Первая лига. Металлист 1925 - Агробизнес 4:0. Харьковчан наконец-то прорвало

"Металлист 1925" откровенно разочаровывала собственных болельщиков весной. Команда Патрика ван Леувена проиграла два матча из трех. Тем не менее, с турнирной точки зрения не все так плохо, ведь расстояние всего в один зачетный пункт от второго места. "Агробизнес" тоже не впечатляет, но перед туром находился в главной четверке и опережал харьковчан.

С первых минут хозяева прогнозируемо владели инициативой, но с конструктивом ощущались проблемы. С таким кадровым потенциалом "Металлист 1925" должен играть гораздо увереннее и интереснее. На 30-й минуте Салюк (сегодня игра на правом фланге защиты) взял инициативу на себя и после сольного рейда его сбил Семка. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Ари Моура - 1:0. Опять же гол с пенальти, но на этот раз нарушение правил действительно было. Этот гол добавил уверенности хозяевам и очень быстро они увеличили свое преимущество. После розыгрыша углового из пределов штрафной расстрелял ворота Рашица - 2:0. Дебютный гол для албанца за "Металлист 1925". Вот так буквально за пять минут интрига в нашем противостоянии умерла.

На 56-й минуте после передачи Калитвинцева на опережение сыграл Моура и забил свой второй гол в матче - 3:0. На 69-й минуте избиение гостей продолжилось. Шикарным ударом со штрафного отличился Юрченко - 4:0. Наконец-то прорвало подопечных Патрика ван Леувена. Победа позволила харьковчанам подняться на второе место.

Группа "Чемпионская". Четвертый тур

"Металлист 1925" - "Агробизнес" 4:0

Голы: Ари Моура (30, пен, 56), Рашица (35), Юрченко (69)

"Металлист 1925" (стартовый состав): Варакута - Салюк, Имереков, Черноморец, Кравец, Литвиненко, Моура, Юрченко, Калитвинцев, Рашица, Мба

"Агробизнес" (стартовый состав): Пидкивка - Гаврушко, Зинь, Теплый, Войтиховский, Слива, Козак, Семка, Толочко, Глоба, Сидоренко