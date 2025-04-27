Первая лига. Полтава - Металлист 1:0. Полтавчане поднимаются на второе место

Опыт против молодости встречались на стадионе "Молодежный" в Полтаве. Команда Владимира Сысенко весной дома очков еще не набирала, поэтому стремилась наконец прервать эту серию. Перед этим туром "Полтава" занимала четвертое место, а "Металлист" - предпоследнее. Соперников отделяло всего три очка.

В начале встречи больше контролировали мяч харьковчане, но довести свои атаки до логического завершения не могли. У полтавчан вообще ничего не получалось. До заключительной трети поля хозяева доходили редко. Схема с тремя центральными защитниками от Анищенко работала очень неплохо. К сожалению, обе команды не радовали болельщиков яркой игрой и моментами. На 32-й минуте после розыгрыша штрафного мог открывать счет Марусич, но его удар заблокировал Порох. Первый тайм без гола все же не завершился. "Полтава" забила почти из ничего. Шикарным ударом в верхний угол после передачи Галенкова отличился Коцюмака - 1:0. На последней минуте тайма после шикарной передачи Исаенко не смог переиграть голкипера Дигтярь.

После перерыва полтавчане играли активно, высоко прессинговали и не давали сопернику спокойно выходить из защиты в атаку. У команды Анищенко в начале второго тайма даже намека на опасный момент не было. А вот "Полтава" по счету играла уверенно. К сожалению, качественным футболом сегодня команды не радовали. Результат выходил на первый план. В итоге, "Полтава" набирает сверхважные три очка.

Группа "Чемпионская". Четвертый тур

"Полтава" - "Металлист" 1:0

Голы: Коцюмака (38)

"Полтава" (стартовый состав): Восконян - Опанасенко, Ходуля, Мисюра, Коцюмака, Даниленко, Плахтырь, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак - Дигтярь, Гомес, Федорив, Порох, П. Луцив, Пидручный, Вернаттус, Тепляков, Исаенко, Цвиренко