Первая лига. Кудровка - Эпицентр 0:1. Восьмая подряд победа

В самом ожидаемом матче четвертого тура чемпионской группы "Кудровка" принимала "Эпицентр". Подопечные Сергея Нагорняка продолжают возглавлять группу и сейчас сложно представить, что им может помешать финишировать первыми. "Кудровка" в предыдущем туре в гостях победила "Агробизнес“ и продолжает бороться за прямую путевку в УПЛ.

У хозяев все еще остаются существенные кадровые потери, но был и позитив перед этой игрой. Впервые в 2025 году сыграл голкипер Антон Яшков. "Кудровка" активно начала игру и уже в дебюте могла открывать счет. Удар Вечурка из пределов штрафной парировал Билык. На первых минутах лидер даже не мог выйти из защиты в атаку. На 15-й минуте должен был забивать Легостаев, но он из пределов штрафной не смог переиграть голкипера. Ошиблись в этом эпизоде защитники "Эпицентра". Постепенно смогли перехватить инициативу гости. Никто не хотел уступать и за этим футболом было интересно наблюдать. На 32-й минуте Кравчук с выгодной позиции не смог попасть в створ ворот. В этом эпизоде уже повезло хозяевам. В компенсированное время Тузенко из-за пределов штрафной пробил в перекладину. На перерыв соперники ушли без голов.

Сразу после перерыва активнее играли подопечные Сергея Нагорняка. Было заметно, что команды играют несколько осторожно, ведь понимают цену ошибки. "Эпицентру" и не нужно было рисковать, если учитывать существенный отрыв лидера от конкурентов. К сожалению, после перерыва футбол уже не был таким интересным.

На 83-й минуте гости все же забили. Выход один на один реализовал Даниил Кравчук - 0:1. Дождались своего шанса и реализовали. В итоге, лидер продолжает свою победную серию. "Эпицентр" на девять очков опережает вторую команду группы и уже в следующем туре может гарантировать себе выход в УПЛ.

Группа "Чемпионская". Четвертый тур

"Кудровка" - "Эпицентр" 0:1

Голы: Кравчук (83)

"Кудровка" (стартовый состав): Яшков - Рогозинский, Шершень, Потимков, Гагун, Думанюк, Матвеев, Тузенко, Вечурко, Козак, Легостаев

"Эпицентр" (стартовый состав): Билык - Мороз, Григоращук, Климец, В. Кристин, Запорожец, Миронюк, Беженар, Бендера, С. Кристин, Кравчук