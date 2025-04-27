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Первая лига. ЮКСА - Буковина 0:3. Подопечные Чурилова поднимаются с последнего места

Первая лига

Последняя игра тура

Первая лига. ЮКСА - Буковина 0:3. Подопечные Чурилова поднимаются с последнего места

Фото: ФК Буковина

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвертый тур чемпионской группы завершился в Киеве, где ЮКСА принимала "Буковину". Подопечные Григория Чурилова продолжают замыкать турнирную таблицу и сегодняшняя игра для них была ключевой. Напомним, что в среду "Буковина" уступила "Динамо" в полуфинале Кубка Украины. ЮКСА всего на два очка опережает своего соперника. На этой неделе стало известно, что главный тренер Дмитрий Чирикал покинул "крестоносцев". Старшим тренером назначили Ивана Остапова.

Остапов стартовым составом не удивил. С первых минут вышли все сильнейшее на данный момент. Тренерский штаб "Буковины" даже несмотря на серьезную усталость после Кубка решил не проводить существенную ротацию в составе. Не ожидаемо разве что появление в стартовом составе защитника Рудавского.

С первых минут больше владели мячом хозяева, но они немало ошибались. Футбол был не слишком высокого качества. Гости прежде всего сосредотачивались на игре в защите и ждали своего шанса. И они своего дождались на 17-й минуте. После контратаки из-за пределов штрафной в угол ворот попал Гончарук - 0:1. Через несколько минут из пределов штрафной в дальний угол пробивал Венди, но не попал. На 23-й минуте гости увеличили свое преимущество. Тищенко первым сориентировался в штрафной и расстрелял ворота - 0:2. Фантастическую эффективность атак продемонстрировала "Буковина".

После перерыва стремились вернуться в игру хозяева, но у них ничего не получалось. Стоит отдать должное футболистам "Буковины", которые грамотно оборонялись и не прижимались к собственным воротам. Были хорошие возможности у гостей, но забить третий гол не удавалось. На 83-й минуте мяч попал в руку Лопыренку, но арбитр почему-то не назначил пенальти. Точку в матче в компенсированное время поставил Кожушко - 0:3.

В итоге, победа гостей. "Буковина" поднимается на шестое место, а ЮКСА - опускается на предпоследнее.

Группа "Чемпионская". Четвертый тур

ЮКСА - "Буковина" 0:3

Голы: Гончарук (17), Тищенко (23), Кожушко (90+3)

ЮКСА (стартовый состав): Чеботарев - Селин, Спиваков, Козыренко, Ювхимец, Ситников, Евдокимов, Матеус, Татарков, Педро Акасиу, Венди

"Буковина" (стартовый состав): Каневцев - Солдат, Рудавский, Кожушко, Хамелюк, Гончарук, Бойчук, Бусько, Тищенко, Лопыренок, Глущук

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Комментарии
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hottabych61 (Харьков)
27.04.2025 в 18:11
пенальти стопудовый
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Комментарии 2
hottabych61 (Харьков)
27.04.2025 в 18:11
пенальти стопудовый
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hottabych61 (Харьков)
27.04.2025 в 18:11
новый тренер зажигает
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