Первая лига. Нива - Виктория 0:0. Подопечные Вирта не смогли сократить отставание от лидера

В Тернополе третья команда группы "Выбывание" принимала лидера. "Нива" в прошлом туре дома уступила "Фениксу-Мариуполю“, потерпев первое поражение в весенней части чемпионата. Подопечные Юрия Вирта перед этим туром на пять очков отставали от лидера. В предыдущем туре "Виктория" наконец впервые в 2025 году победила. Команда Анатолия Бессмертного переиграла "Минай" и укрепила лидерство.

На перерыв соперники ушли без голов. Тем не менее, результат не соответствовал ходу событий на поле. Футбол не был скучным и нельзя сказать, что команды играли на ничью. Владели инициативой хозяева, но Галадей и Мысык своими моментами не воспользовались. Подопечные Бессмертного также при первой возможности угрожали воротам Ольхового. В начале второго тайма должен был открывать счет Богунов, но из выгодной позиции пробил выше ворот. И после перерыва никто не играл на удержание счета, но забить не удавалось. На 87-й минуте спас свою команду Ольховой, который парировал удар Евпака.

В итоге, игра так и завершилась без голов. Ничья, которая полностью устраиваю сумчан.

Группа "Выбывание". Пятый тур

"Нива" - "Виктория" 0:0

"Нива" (стартовый состав): Ольховой - Демидюк, Слотюк, Мудрый, Михальчук, В. Михайлив, Давыдов, Сидун, Мысык, Галадей, Напуда

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко - Корохов, Ульянов, Новотрясов, Дудник, Лебеденко, Паламар, Бойко, Богунов, Кныш, Ныч