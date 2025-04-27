Первая лига. Феникс-Мариуполь - Минай 2:0. Команда Фещука набирает обороты

Обновленный зимой "Феникс-Мариуполь" в прошлом туре в гостях победил "Ниву". Команда Максима Фещука, открыв счет своим весенним голам и победам поднялась на третье место. "Минай" две предыдущие игры проиграл, хоть и не выглядел обреченным. В случае победы сегодня подопечные Калиниченко могли обойти своего конкурента.

Первая половина встречи во Львове завершилась без голов. Шикарную возможность открыть счет упустил Демченко, который с нескольких метров пробил прямо в Махнева. Больше интересных моментов до перерыва не было. В начале второго тайма хозяева открыли счет. Руслан Буряк шикарным обводящим ударом попал в дальний угол - 1:0. Шансов у Росула в том эпизоде не было. При такой игре это очень важный гол.

На 58-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Матусевич подал с фланга, а Буряк головой пробил в дальний угол - 2:0. Для Руслана это третий гол в двух матчах. Эти голы морально существенно повлияли на закарпатцев. В итоге, вторая победа подряд "Феникса-Мариуполь". Команда Фещука поднимается уже на второе место.

Группа "Выбывание". Пятый тур

"Феникс-Мариуполь" - "Минай" 2:0

Голы: Буряк (49, 58)

"Феникс-Мариуполь" (стартовый состав): Жупанский - Данилюк, Махнев, Вовкун, Червак, Матусевич, Сидоренко, Богданов, Петько, Буряк, Непейпиев

"Минай" (стартовый состав): Росул - Дмитрук, Гаврилюк, Чуев, Прихна, Гуничев, Демченко, Максимец, Малаки, Рожко, Раско