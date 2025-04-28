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Нападающий Буковины прокомментировал свой дебютный гол за клуб

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Нападающий Буковины прокомментировал свой дебютный гол за клуб

Фото: МФК Буковина

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Нападающий "Буковины" прокомментировал свой дебютный гол за клуб.

Олег Кожушко в матче против "ЮКСЫ" отметился первым голом за черновицкую команду. Игрок рассказал о впечатлениях и амбициях команды.

"Все супер! Рад, что забил дебютный гол за "Буковину". Но самое главное то, что мы сегодня одержали победу.

Мы и так мотивированы побеждать в каждом матче, но сейчас, когда существенно улучшили свое турнирное положение, то будем еще более мотивированы в следующих поединках! У нас хорошие шансы побороться за места в четверке.

Я знал, что все равно забью в ближайшее время. Главное - создавать моменты, тогда и голы будут. Это понимание приходит с опытом", - заявил нападающий.

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"Буковина" победила "ЮКСУ" со счетом 3:0 и сейчас занимает шестое место с 27-ю баллами.

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Источник:
Буковина
Опубликовал: Владислав Прийменко
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