Нападающий "Буковины" прокомментировал свой дебютный гол за клуб.

Олег Кожушко в матче против "ЮКСЫ" отметился первым голом за черновицкую команду. Игрок рассказал о впечатлениях и амбициях команды.

"Все супер! Рад, что забил дебютный гол за "Буковину". Но самое главное то, что мы сегодня одержали победу.

Мы и так мотивированы побеждать в каждом матче, но сейчас, когда существенно улучшили свое турнирное положение, то будем еще более мотивированы в следующих поединках! У нас хорошие шансы побороться за места в четверке.

Я знал, что все равно забью в ближайшее время. Главное - создавать моменты, тогда и голы будут. Это понимание приходит с опытом", - заявил нападающий.