"Это положительный заряд на будущие матчи", - Патрик ван Леувен о победе Металлиста 1925 в матче Первой Лиги

Тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над "Агробизнесом" в матче Первой Лиги.

Наставник похвалил команду за игру, и рассказал, что до этого неделю работали над моментами.

"Мы целую неделю работали над тем, чтобы использовать свои моменты, что нам не удавалось в предыдущих матчах. Команда начала игру несколько медленно. Я хотел, чтобы они играли быстрее, особенно, когда ветер в спину, то надо использовать это преимущество. Хорошо, что использовали свои возможности. В перерыве попросил не сбавлять темп и давление, команда продолжила играть и еще забила дважды. Результат наконец тот, на который наиграли, использовали свои моменты и продемонстрировали качественную игру", - отметил ван Леувен.

Тренер рассказал о реализации игроков.

"Забитые сегодня четыре гола, возможно, это действительно награда, я очень рад, что сегодня футболисты свои возможности использовали. Я несколько раз говорил перед этим, что нас подвела реализация. Рад, что сегодня свои моменты забили. Это положительный заряд на будущие матчи", - сказал ван Леувен.

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"Металлист 1925" победил "Агробизнес" со счетом 4:0 и занимает третье место в группе повышения Первой Лиги.