  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Это положительный заряд на будущие матчи", - Патрик ван Леувен о победе Металлиста 1925 в матче Первой Лиги

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это положительный заряд на будущие матчи", - Патрик ван Леувен о победе Металлиста 1925 в матче Первой Лиги

Первая лига

Тренер харьковчан рассказал о поединке против Агробизнеса

"Это положительный заряд на будущие матчи", - Патрик ван Леувен о победе Металлиста 1925 в матче Первой Лиги

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над "Агробизнесом" в матче Первой Лиги.

Наставник похвалил команду за игру, и рассказал, что до этого неделю работали над моментами.

"Мы целую неделю работали над тем, чтобы использовать свои моменты, что нам не удавалось в предыдущих матчах. Команда начала игру несколько медленно. Я хотел, чтобы они играли быстрее, особенно, когда ветер в спину, то надо использовать это преимущество.

Хорошо, что использовали свои возможности. В перерыве попросил не сбавлять темп и давление, команда продолжила играть и еще забила дважды. Результат наконец тот, на который наиграли, использовали свои моменты и продемонстрировали качественную игру", - отметил ван Леувен.

Тренер рассказал о реализации игроков.

"Забитые сегодня четыре гола, возможно, это действительно награда, я очень рад, что сегодня футболисты свои возможности использовали. Я несколько раз говорил перед этим, что нас подвела реализация. Рад, что сегодня свои моменты забили. Это положительный заряд на будущие матчи", - сказал ван Леувен.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Металлист 1925" победил "Агробизнес" со счетом 4:0 и занимает третье место в группе повышения Первой Лиги.

По теме
yellow-arrow
Анищенко о поединке в Первой Лиге: В целом получился не очень привлекательный матч для болельщиков
yellow-arrow
И.о. главного тренера Буковины рассказал о победе над ЮКСОЙ и борьбе в Первой Лиге
yellow-arrow
Нападающий Буковины прокомментировал свой дебютный гол за клуб
Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости