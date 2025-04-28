Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
И.о. главного тренера Буковины рассказал о победе над ЮКСОЙ и борьбе в Первой Лиге
Будут бороться до последнего
dynamo.kiev.ua
Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов рассказал о победе над "ЮКСОЙ" и борьбе в Первой Лиге.
Наставник похвалил игроков несмотря на плотный график матчей и вопросов логистики. По словам тренера, в команде было 14 полевых футболистов.
"Конечно, после матча переполняют положительные эмоции. В среду мы провели очень изнурительный кубковый поединок против киевского "Динамо". Наши футболисты отдали все силы на поле в противостоянии с лидером украинского футбола. У нас было не так много времени на восстановление, не стоит также забывать о вопросах логистики, ведь в Киев мы ехали девять часов, а в среду после матча с "Динамо" ехали в Черновцы почти шесть часов.
Конечно, не могли рассчитывать на достаточное количество тренировочных занятий, ведь график матчей достаточно плотный. Сегодня в нашей заявке было всего 17 игроков, среди которых трое вратарей. То есть полевых игроков было всего 14. Ребята, которые не так часто выходят на поле, а это Михаил Рудавский и Владислав Хамелюк, сегодня очень достойно сыграли. Хочу поблагодарить своих подопечных за игру. И в раздевалке, и на поле была настоящая команда", - сказал Чурилов.
Тренер отметил, что команда будет продолжать борьбу за высшие места в группе Первой Лиги.
"Мы будем бороться за самые высокие места до последнего. Как я уже говорил, каждый следующий матч для нас - самый важный. Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые всегда горячо нас поддерживают, а также руководителям клуба, которые в такие непростые времена верят в команду и находят возможности развивать ее. И не только команду, а вообще футбол в Черновцах и всем буковинском крае. Мы будем двигаться этим путем и в дальнейшем", - заявил тренер.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Буковина" победила "ЮКСУ" со счетом 3:0 и сейчас занимает шестое место в „Чемпионской группе“ Первой Лиги, имея 27 баллов. От четвертого места, которое дает шанс на повышение, отделяет 2 балла.
Популярное сейчас
- Игра Динамо заставляет девушек седеть. На ничью с Шахатрем отреагировали дочь Шацких и жена Дубинчака
- "Это не оправдание, потому что это аргумент, и он важен": Пушич сказал, почему Шахтер не удержал преимущество
- Яремчук стал одним из лучших игроков матча АЕК - Олимпиакос
- Первая лига. Металлист 1925 - Агробизнес 4:0. Харьковчан наконец-то прорвало
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира