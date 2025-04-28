И.о. главного тренера Буковины рассказал о победе над ЮКСОЙ и борьбе в Первой Лиге

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов рассказал о победе над "ЮКСОЙ" и борьбе в Первой Лиге.

Наставник похвалил игроков несмотря на плотный график матчей и вопросов логистики. По словам тренера, в команде было 14 полевых футболистов.

"Конечно, после матча переполняют положительные эмоции. В среду мы провели очень изнурительный кубковый поединок против киевского "Динамо". Наши футболисты отдали все силы на поле в противостоянии с лидером украинского футбола. У нас было не так много времени на восстановление, не стоит также забывать о вопросах логистики, ведь в Киев мы ехали девять часов, а в среду после матча с "Динамо" ехали в Черновцы почти шесть часов.

Конечно, не могли рассчитывать на достаточное количество тренировочных занятий, ведь график матчей достаточно плотный. Сегодня в нашей заявке было всего 17 игроков, среди которых трое вратарей. То есть полевых игроков было всего 14. Ребята, которые не так часто выходят на поле, а это Михаил Рудавский и Владислав Хамелюк, сегодня очень достойно сыграли. Хочу поблагодарить своих подопечных за игру. И в раздевалке, и на поле была настоящая команда", - сказал Чурилов.