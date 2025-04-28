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И.о. главного тренера Буковины рассказал о победе над ЮКСОЙ и борьбе в Первой Лиге

Первая лига

Будут бороться до последнего

И.о. главного тренера Буковины рассказал о победе над ЮКСОЙ и борьбе в Первой Лиге

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов рассказал о победе над "ЮКСОЙ" и борьбе в Первой Лиге.

Наставник похвалил игроков несмотря на плотный график матчей и вопросов логистики. По словам тренера, в команде было 14 полевых футболистов.

"Конечно, после матча переполняют положительные эмоции. В среду мы провели очень изнурительный кубковый поединок против киевского "Динамо". Наши футболисты отдали все силы на поле в противостоянии с лидером украинского футбола. У нас было не так много времени на восстановление, не стоит также забывать о вопросах логистики, ведь в Киев мы ехали девять часов, а в среду после матча с "Динамо" ехали в Черновцы почти шесть часов.

Конечно, не могли рассчитывать на достаточное количество тренировочных занятий, ведь график матчей достаточно плотный. Сегодня в нашей заявке было всего 17 игроков, среди которых трое вратарей. То есть полевых игроков было всего 14. Ребята, которые не так часто выходят на поле, а это Михаил Рудавский и Владислав Хамелюк, сегодня очень достойно сыграли. Хочу поблагодарить своих подопечных за игру. И в раздевалке, и на поле была настоящая команда", - сказал Чурилов.

Тренер отметил, что команда будет продолжать борьбу за высшие места в группе Первой Лиги.

"Мы будем бороться за самые высокие места до последнего. Как я уже говорил, каждый следующий матч для нас - самый важный. Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые всегда горячо нас поддерживают, а также руководителям клуба, которые в такие непростые времена верят в команду и находят возможности развивать ее. И не только команду, а вообще футбол в Черновцах и всем буковинском крае. Мы будем двигаться этим путем и в дальнейшем", - заявил тренер.

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"Буковина" победила "ЮКСУ" со счетом 3:0 и сейчас занимает шестое место в „Чемпионской группе“ Первой Лиги, имея 27 баллов. От четвертого места, которое дает шанс на повышение, отделяет 2 балла.

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Источник:
Буковина
Опубликовал: Владислав Прийменко
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