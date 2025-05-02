Игра тура во Львове, шанс на дебютную победу для Диназа. Что смотреть в субботу в группе Выбывание

В субботу сыграют три матча шестого тура группы "Выбывание". Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что это уже матчи второго круга весенней части сезона.

Группа "Выбывание". Шестой тур

"Феникс-Мариуполь" - "Прикарпатье"

03.05.2025. 14:00. "СКИФ". Львов

В первом круге игра этих соперников завершилась без голов. Однако, с тех пор обе команды достигли существенного прогресса. Перед этим туром "Феникс-Мариуполь" занимал второе место, а "Прикарпатье" - третье. Неделю назад подопечные Фещука праздновали вторую подряд победу. "Феникс-Мариуполь" дома переиграл "Минай“ - 2:0. Дубль в свой актив записал нападающий Буряк. Таким образом, Руслан забил три гола за два матча. Стоит отметить качественную игру команды в защите. Схема с тремя центральными защитниками сработала. К тому же, подопечные Фещука грамотно выбегали в контратаки.

"Прикарпатье" тоже радует своих болельщиков весной. В 2025 году подопечные Рыпана еще не проигрывали: три победы и две ничьи. В прошлом туре подопечные Рыпана на выезде разобрались с "Металлургом" - 2:0. Стоит отметить агрессивную игру команды в атаке. Давно футболисты "Прикарпатья" не создавали столько моментов. В случае победы коллектив из Ивано-Франковска сможет вернуться на второе место. Из-за дисквалификации гостям не сможет помочь Бучакчийский.

"Минай" - "Диназ"

03.05.2025. 15:00. "Минай-Арена". Минай

Закарпатцы откровенно переживают не лучшие времена. "Минай" проиграл три матча подряд. Подопечные Калиниченко в этих матчах даже не забивали. Такие результаты опустили команду на пятое место, но борьба за главную тройку в группе продолжается. В прошлом туре против "Феникса-Мариуполя" футболисты "Миная" очень слабо сыграли в атаке. "Диназ" наконец впервые в 2025 году не проиграл. Подопечные Головко дома сыграли вничью с "Подольем" - 1:1. Тренерский штаб вышгородцев решил сыграть в схему с тремя центральными защитниками и это сработало. "Диназ" не позволил соперникам создать ряд моментов у собственных ворот. Однако, команда все еще находится в зоне прямого вылета. Напомним, что игра первого круга завершилась победой закарпатцев - 2:1.

"Нива" - "Кремень"

03.05.2025. 16:00. "Тернопольский городской стадион им. Р.Шухевича". Тернополь

В последних турах тернопольский коллектив несколько притормозил и опустился уже на четвертое место. "Нива" три тура подряд не может выиграть: две ничьи и поражение. Неделю назад в важнейшем матче подопечные Вирта не смогли переиграть "Викторию" - 0:0. Это была не лучшая игра "Нивы" в весенней части сезона. Тем не менее, команда Юрия Вирта все еще продолжает борьбу даже за первое место, хотя отставание остается пять очков. "Кремень" прошлый тур пропускал, поэтому имел возможность качественно подготовиться к непростому выезду. Подопечные Климовского занимают последнее место в группе, поэтому их в Тернополе устроит только победа. Игра первого круга завершилась победой "Нивы", но тернопольскому коллективу тогда было непросто. Из-за дисквалификации "Кремню" не сможет помочь Владислав Молько и это существенная потеря.