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Анищенко о поединке в Первой Лиге: В целом получился не очень привлекательный матч для болельщиков
Тренер харьковского клуба прокомментировал матч
instagram.com/fcmetalist
Тренер "Металлиста" Андрей Анищенко подытожил матч против "СК Полтава".
По словам наставника, харьковский клуб нормально сыграл в обороне, но все решил один момент.
"Много борьбы, много эмоций, мало качества, очень мало голевых моментов с обеих сторон. Напряженность, да, была, но в целом получился не очень привлекательный, по моему мнению, матч для болельщиков.
Если брать нашу команду, то в обороне мы более-менее нормально сыграли, за исключением одного момента. Но там очень классно выполнил завершающий удар игрок команды-соперницы - надо было еще так попасть в ворота.
Есть у нас вопросы к игре в атаке. Ждем от ребят больше креатива, больше агрессии, больше остроты. Очень мало сегодня мы создали голевых моментов для того, чтобы хотя бы вничью сыграть", - сказал тренер.
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"Металлист" уступил "СК Полтава" со счетом 0:1, и сейчас занимает последнее место в "Чемпионской" группе, имея 26 баллов.
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