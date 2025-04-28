Анищенко о поединке в Первой Лиге: В целом получился не очень привлекательный матч для болельщиков

Тренер "Металлиста" Андрей Анищенко подытожил матч против "СК Полтава".

По словам наставника, харьковский клуб нормально сыграл в обороне, но все решил один момент.

"Много борьбы, много эмоций, мало качества, очень мало голевых моментов с обеих сторон. Напряженность, да, была, но в целом получился не очень привлекательный, по моему мнению, матч для болельщиков.

Если брать нашу команду, то в обороне мы более-менее нормально сыграли, за исключением одного момента. Но там очень классно выполнил завершающий удар игрок команды-соперницы - надо было еще так попасть в ворота.

Есть у нас вопросы к игре в атаке. Ждем от ребят больше креатива, больше агрессии, больше остроты. Очень мало сегодня мы создали голевых моментов для того, чтобы хотя бы вничью сыграть", - сказал тренер.